Затримань на прайді не було, - Князєв

У поліції також немає інформації про потерпілих
Голова Національної поліції Сергій Князєв зазначив, що затриманих під час Маршу рівності в Києві не було. Про це він повідомив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.
За словами Князєва, поліція провела превентивні заходи перед початком Маршу, в ході яких було затримано декілька людей. Однак під час Маршу затримань не відбувалося.
"За кілька днів до маршу проводилися превентивні заходи. У рамках їх були затримані люди, але не під час самих масових заходів", - зазначив Князєв.
Він також заявив, що на даний момент про постраждалих під час прайду також невідомо.
"З заявами в правоохоронні органи з цього приводу ніхто не звертався", - уточнив глава Нацполіції.
Крім того, він не захотів назвати точну кількість силовиків, залучених до охорони громадського порядку під час Маршу рівності.
"Достатня кількість для виконання поставленого завдання", - додав Князєв.
За його словами, в прайді взяли участь понад трьох тисяч чоловік.
Нагадаємо, раніше в київській поліції повідомили, що правоохоронці затримали 9 осіб, які готували провокації на Марші рівності в Києві. Співробітники поліції вилучили у затриманих "знаряддя для підготовки провокацій". Ймовірно, мова йде про екскременти, розфасовані в презервативах.