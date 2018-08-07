Задержание журналистов в Беларуси: отпустили одну из редакторов портала Tut.by

В Беларуси после задержания отпустили руководителя отдела "Общество" портала Tut.by

В Беларуси после массового задержания журналистов портала Tut.by, которое произошло утром 7 августа, отпустили одну из задержанных. Об этом говорится в сообщении редакции Tut.by в микроблоге Twitter.

Отмечается, что отпустили руководителя отдела "Общество" портала Tut.by Ульяну Бобоед.

"Ульяна Бобоед на свободе", - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщил на своей странице в Facebook председатель общего собрания участников портала Tut.by Юрий Зиссер, также была отпущена бывшая сотрудница редакци Евгения Березюк. Ее отпустили после того, как состоялся допрос. Березюк перестала работать на портале в 2016 году.

Как сообщает беларусский офис "Радио Свобода", 7 августа 2018 задержали не менее 8 журналистов порталу Tut.by и "БелаПАН". Бывшая сотрудница Tut.by Евгения Березюк не выходила на связь с утра 7 августа.

Напомним, ранее сегодня РБК-Украина сообщало, что задержанных журналистов в Беларуси арестовали на трое суток. Во вторник, 7 августа, в офисе белорусского издания Tut.by состоялся обыск. На допрос вызвали нескольких сотрудников компании. Это, в частности, главный редактор Tut.by Марина Золотова, редактор отдела новостей Анна Калтыгина, дежурный редактор Галина Уласик, редактор раздела "Общество" Ульяна Бобоед, редактор ресурса Finance.Tut.by Дмитрий Бобрик, журналист ресурса 42.Tut.by Анна Ермаченок.

Как прокомментировали в Министерстве иностранных дел Беларуси, в задержаниях журналистов tut.by и "БелаПАН" не стоит искать ущемления свободы слова. Указали, что журналистов задержали по делу о несанкционированном доступе к платной информации государственного агентства "БЕЛТА"