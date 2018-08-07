Затримання журналістів у Білорусі: відпустили одну з редакторів порталу Tut.by

У Білорусі після затримання відпустили керівника відділу "Суспільство" порталу Tut.by

У Білорусі після масового затримання журналістів порталу Tut.by, яке сталося вранці 7 серпня, відпустили одну із затриманих. Про це йдеться в повідомленні редакції Tut.by у мікроблозі Twitter.

Наголошується, що відпустили керівника відділу "Суспільство" порталу Tut.by Уляну Бобоєд.

"Уляна Бобоєд на свободі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як повідомив на своїй сторінці в Facebook голова загальних зборів учасників порталу Tut.by Юрій Зіссер, також була відпущена колишня співробітниця редакції Євгенія Березюк. Її відпустили після того, як відбувся допит. Березюк перестала працювати на порталі в 2016 році.

Як повідомляє білоруський офіс "Радіо Свобода", 7 серпня 2018 затримали не менше 8 журналістів порталу Tut.by і "БелаПАН". Колишня співробітниця Tut.by Євгенія Березюк не виходила на зв'язок з ранку 7 серпня.

Нагадаємо, раніше сьогодні РБК-Україна повідомляло, що затриманих журналістів у Білорусі заарештували на три доби. У вівторок, 7 серпня, в офісі білоруського видання Tut.by відбувся обшук. На допит викликали кількох співробітників компанії. Зокрема, це головний редактор Tut.by Марина Золотова, редактор відділу новин Ганна Калтигіна, черговий редактор Галина Уласик, редактор розділу "Суспільство" Уляна Бобоєд, редактор ресурсу Finance.Tut.by Дмитро Бобрик, журналіст ресурсу 42.Tut.by Ганна Єрмаченок.

Як прокоментували в Міністерстві закордонних справ Білорусі, у затриманнях журналістів tut.by і "БелаПАН" не варто шукати утисків свободи слова. Вказали, що журналістів затримали у справі про несанкціонований доступ до платної інформації державного агентства "БЕЛТА"