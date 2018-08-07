У Раді Європи закликали слідчі органи Білорусі забезпечити прозоре розслідування

У Раді Європи закликали звільнити затриманих у Білорусі журналістів. Про це йдеться в заяві прес-секретаря генсека Ради Європи.

Зокрема, у Раді Європи стурбовані обшуками й арештами, які проводяться в редакціях білоруських ЗМІ.

"Нам повідомили про обшуки та арешти в ряді найбільш відомих білоруських ЗМІ. Ця інформація викликає серйозну стурбованість Ради Європи", - йдеться в заяві.

У РЄ також відзначають, що законодавство має дотримуватися, але при цьому розслідування не завжди вимагають арештів.

"Ми закликаємо білоруські слідчі органи забезпечити швидке та прозоре розслідування. Ми також закликаємо звільнити всіх заарештованих журналістів. Свобода засобів масової інформації є однією з найважливіших прав людини в демократичному суспільстві", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Слідчий комітет Білорусі затримав головного редактора інтернет-порталу Tut.by Марину Золотову. Пізніше стало відомо, що крім Золотової в Білорусі затримали редактора новин Tut.by Ганну Калтигіну і журналістку агентства "БелаПАН" Тетяну Коровенкову. Крім того, серед затриманих журналісти - Уляна Бобоєд, Галина Власик, Дмитро Бобрик та Анна Єрмаченок. Всі вони є працівниками редакції Tut.by.