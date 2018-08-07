МИД Беларуси прокомментировал задержания журналистов

В ведомстве заявили, что данное дело не имеет отношения к свободе СМИ в Белоруси

Министерство иностранных дел Беларуси прокомментировало задержания журналистов tut.by и БелаПАН. Об этом говорится на сайте ведомства.

В ведомстве призвали не искать в деле ущемления свободы слова, отметив, что ситуация не лежит в политической плоскости.

Указано, что журналистов tut.by и БелаПАН задержали по делу о несанкционированном доступе к платной информации государственного агентства.

Министерство, комментируя задержание журналистов, заявило, что данное дело не имеет отношения к свободе СМИ в Белоруси.

"Не стоит искать какой-то другой подоплеки или подводных камней - ситуация никоим образом не лежит в политической плоскости и не имеет никакого отношения к вопросам свободы СМИ либо журналистской деятельности в Беларуси", - сказал журналистам пресс-секретарь МИД Белоруси Анатолий Глаз.

Напомним, 7 августа в офисе белорусского издания Tut.by идет обыск. На допрос вызваны несколько сотрудников компании. В частности, главный редактор Tut.by Марина Золотова, редактор отдела новостей Анна Калтыгина, дежурный редактор Галина Уласик, редактор раздела "Общество" Ульяна Бобоед, редактор ресурса Finance.Tut.by Дмитрий Бобрик, журналист ресурса 42.Tut.by Анна Ермаченок.

Отметим, сейчас известно о семи задержанных, а также об аресте троих из них. Добавим, что в Совете Европы отреагировали на задержание журналистов. В частности, призвали освободить задержанных.