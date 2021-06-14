Протасевичу предъявили обвинения в Беларуси

По словам главы белорусского Следкома, Протасевича обвиняют в якобы:

организации массовых беспорядков;

нарушении общественного порядка;

разжигании социальной розни;

По словам Гора, сейчас следователи направляют запросы в другие страны, чтобы выяснить, какие именно источники финансирования имел оппозиционный канал Протасевича "Nexta".

"Другой вопрос: Будут ли нам даны ответы на эти запросы", - отметил председатель.

В конце Гора добавил, что пока никаких ходатайств о проведении следственных действий от других стран не поступало. Оппозиционер, со своей стороны, во время сегодняшнего брифинга заявил, что все официальные показания предоставляет исключительно представителям Следственного комитета Беларуси.