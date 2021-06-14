UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Протасевичу предъявили обвинения в Беларуси

Автор: РБК-Украина

Оппозиционному белорусскому блогеру Роману Протасевичу, которого задержали во время принудительной посадки самолета Ryanair, предъявили обвинения. Сейчас следователи выясняют, какие именно источники финансирования имел оппозиционный Telegram-канал "Nexta".

Об этом сообщил глава Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора во время пресс-конференции.

По словам главы белорусского Следкома, Протасевича обвиняют в якобы:

  • организации массовых беспорядков;
  • нарушении общественного порядка;
  • разжигании социальной розни;

По словам Гора, сейчас следователи направляют запросы в другие страны, чтобы выяснить, какие именно источники финансирования имел оппозиционный канал Протасевича "Nexta".

"Другой вопрос: Будут ли нам даны ответы на эти запросы", - отметил председатель.

В конце Гора добавил, что пока никаких ходатайств о проведении следственных действий от других стран не поступало. Оппозиционер, со своей стороны, во время сегодняшнего брифинга заявил, что все официальные показания предоставляет исключительно представителям Следственного комитета Беларуси.

Напомним, что во время сегодняшнего на брифинге МИД Беларуси присутствовал арестованный Роман Протасевич.

Также РБК-Украина сообщало о том, что оппозиционер Роман Протасевич признал вину в призывах к протестам в Беларуси.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины БеларусьРоман ПротасевичЗадержание