"Остановите Лукашенко": родители Протасевича попросили Меркель о помощи

Отец Протасевича рассказал, что письма от родителей Роману не доставляют. Кроме того, у них даже нет возможности свободно поговорить по телефону с адвокатом сына.

"Вместо этого государство уже опубликовало два видео, в которых он делает вынужденные признательные показания. Вы можете увидеть явные следы пыток: у него кривой нос. Наверное, сломан. У него синяки на шее. Эксперт сказал нам, что это были следы удушения", - утверждает отец.

Также мать Протасевича обратилась за помощью к Меркель.

"Мы очень просим вас помочь нам вывести всех невинных людей из тюрем. Им срочно нужна помощь, потому что они ежедневно подвергаются садизму и насилию. Пожалуйста, остановите Лукашенко! Каждый дополнительный день, нет, каждый дополнительный час, стоит невиновным их жизней", - сказала мать оппозиционнера.