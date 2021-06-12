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"Остановите Лукашенко": родители Протасевича попросили Меркель о помощи

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Суббота 12 июня 2021 15:32
"Остановите Лукашенко": родители Протасевича попросили Меркель о помощи Фото: Роман Протасевич (twitter.com/all.mary)
Автор: РБК-Украина

Родители беларусского оппозиционнера Романа Протасевича обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель. Они просят помочь освободить сына и остановить Александра Лукашенко.

Об этом родители сказали в интервью немецком изданию Bild.

Отец Протасевича рассказал, что письма от родителей Роману не доставляют. Кроме того, у них даже нет возможности свободно поговорить по телефону с адвокатом сына.

"Вместо этого государство уже опубликовало два видео, в которых он делает вынужденные признательные показания. Вы можете увидеть явные следы пыток: у него кривой нос. Наверное, сломан. У него синяки на шее. Эксперт сказал нам, что это были следы удушения", - утверждает отец.

Также мать Протасевича обратилась за помощью к Меркель.

"Мы очень просим вас помочь нам вывести всех невинных людей из тюрем. Им срочно нужна помощь, потому что они ежедневно подвергаются садизму и насилию. Пожалуйста, остановите Лукашенко! Каждый дополнительный день, нет, каждый дополнительный час, стоит невиновным их жизней", - сказала мать оппозиционнера.

23 мая в Беларуси принудительно посадили самолет авиакомпании Ryanair, чтобы задержать основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Этот поступок вызвал возмущение у международного сообщества.

Напомним, ранее Протасевич в интервью заявил, что признает вину в публикации призывов к протестам после президентских выборов. Западные чиновники отмечают, что признания были сделаны под пытками.

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