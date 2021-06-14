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В Беларуси на брифинг МИД привели арестованного Протасевича

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Минск, Понедельник 14 июня 2021 15:49
В Беларуси на брифинг МИД привели арестованного Протасевича Фото: Роман Протасевич на брифинге МИД Беларуси (t.me/tutby_official)
Автор: Дмитрий Левицкий

Арестованного оппозиционного журналиста Романа Протасевича привели на брифинг белорусского Министерства иностранных дел. Брифинг посвящен принудительной посадке самолета Ryanair в аэропорту Минска.

Об этом сообщает белорусская редакция "Радио Свобода".

На этом брифинге представители белорусских министерств и силовых органов представляют свою версию инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair.

У Протасевича есть микрофон, но ему слова пока не давали.

В Беларуси на брифинг МИД привели арестованного Протасевича

Фото: Роман Протасевич на брифинге белорусского МИД (t.me/radiosvaboda)

Представитель белорусского МИД заявил, что никакой принудительной посадки рейса Афины-Вильнюс не было, а санкции со стороны Украины и Евросоюза были введены на "дискриминационной основе".

В белорусском Минобороны также опровергли утверждения о "воздушнои терроризм", объяснив, что истребитель МиГ-29 якобы не успел перехватить самолет Ryanair. В Минобороны отметили, что неподалеку самолета был истребитель, который патрулировал границу, но он якобы был на другой высоте и не мог повлиять на эту ситуацию.

Напомним, белорусский режим принудительно посадил самолет Ryanair именно для того, чтобы задержать Протасевича и его девушку Софию Сапегу. Протасевич и Сапега были редакторами оппозиционных белорусских Telegram-каналов.

После задержания Протасевич дал якобы "интервью" белорусскому государственному телеканалу, в котором "признал вину" в призывах к протестам в Беларуси. Это "интервью" считают принудительным допросом оппозиционером.

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Новости Украины В мире Ryanair Беларусь МИД Беларуси Роман Протасевич
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