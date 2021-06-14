Протасевичу предъявили обвинения в Беларуси
Оппозиционному белорусскому блогеру Роману Протасевичу, которого задержали во время принудительной посадки самолета Ryanair, предъявили обвинения. Сейчас следователи выясняют, какие именно источники финансирования имел оппозиционный Telegram-канал "Nexta".
Об этом сообщил глава Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора во время пресс-конференции.
По словам главы белорусского Следкома, Протасевича обвиняют в якобы:
- организации массовых беспорядков;
- нарушении общественного порядка;
- разжигании социальной розни;
По словам Гора, сейчас следователи направляют запросы в другие страны, чтобы выяснить, какие именно источники финансирования имел оппозиционный канал Протасевича "Nexta".
"Другой вопрос: Будут ли нам даны ответы на эти запросы", - отметил председатель.
В конце Гора добавил, что пока никаких ходатайств о проведении следственных действий от других стран не поступало. Оппозиционер, со своей стороны, во время сегодняшнего брифинга заявил, что все официальные показания предоставляет исключительно представителям Следственного комитета Беларуси.
Напомним, что во время сегодняшнего на брифинге МИД Беларуси присутствовал арестованный Роман Протасевич.
Также РБК-Украина сообщало о том, что оппозиционер Роман Протасевич признал вину в призывах к протестам в Беларуси.