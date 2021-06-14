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Протасевичу висунули звинувачення у Білорусі

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Білорусь, Понеділок 14 червня 2021 19:56
Протасевичу висунули звинувачення у Білорусі Фото: Роман Протасевич, арештований опозиціонер (t.me/tsikhanouskaya)
Автор: РБК-Україна

Опозиційному білоруському блогеру Роману Протасевича, якого затримали під час примусової посадки літака Ryanair, оголосили звинувачення. Наразі слідчі з’ясовують, які саме джерела фінансування мав опозиційний Telegram-канал "Nexta".

Про це повідомив голова Слідчого комітету Білорусі Дмитро Гора під час пресконференції.

За словами глави білоруського Слідкому, Протасевича звинувачують в нібито:

  • організації масових заворушень;
  • порушенні громадського порядку;
  • розпалюванні соціальної ворожнечі;

За словами Гора, наразі слідчі надсилають запити до інших країн, аби з’ясувати, які саме джерела фінансування мав опозиційний канал Протасевича "Nexta".

"Інше питання: чи будуть нам дані відповіді на ці запити", - зауважив голова.

В кінці Гора додав, що наразі жодних клопотань стосовно проведення слідчих дій від інших країн не надходило. Опозиціонер, зі свого боку, під час сьогоднішнього брифінгу заявив, що усі офіційні свідчення надає виключно представникам Слідчого комітету Білорусі.

Нагадаємо, що під час сьогоднішнього брифінгу МЗС Білорусі був присутній заарештований Роман Протасевич.

Також, РБК-Україна повідомляло про те, що опозиціонер Роман Протасевич визнав провину в закликах до протестів у Білорусі.

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