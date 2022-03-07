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Третий раунд переговоров между Украиной и РФ закончился. О чем договорились

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Понедельник 07 марта 2022 19:59
Третий раунд переговоров между Украиной и РФ закончился. О чем договорились Фото: Третий раунд переговоров между Украиной и РФ (t.me.nexta.live)
Автор: Светлана Мащенко

Третий раунд переговоров между Украиной и РФ, которые прошли 7 марта, закончился. Стороны продвинулись в вопросах логистики гуманитарных коридоров, по остальным пунктам продолжаются "интенсивные консультации".

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter.

"Третий раунд переговоров закончился. Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров... По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены", - написал Подоляк.

Ранее Михаил Подоляк заявил, что РФ считает, будто насилие над мирным населением - аргумент в переговорах.

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