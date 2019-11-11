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Затримання Мазура: омбудсмен заявила про зловживання РФ статутом Інтерполу

Новини » Суспільство     11.11.2019 - 15:55
Затримання Мазура: омбудсмен заявила про зловживання РФ статутом Інтерполу
Фото: Ігор Мазур (Telegram/Людмила Денисова)

Денисова звернулася до омбудсмена Польщі за правовою оцінкою політично мотивованого затримання Мазура

Затримання українського активіста Ігоря Мазура у Польщі відбулося при зловживанні Російською Федерацією статуту Інтерполу. Про це заявила український омбудсмен Людмила Денісова Facebook.

Як повідомила Денісова, вона звернулася до уповноваженого з прав Польщі Адама Боднару з проханням дати правову оцінку неправомірним діям щодо політично мотивованого затримання українського громадянина і прийняти відповідні заходи для його захисту.

"Затримання Ігоря Мазура відбулося не на підставі встановлення червоної картки, як це робиться зазвичай в практиці співпраці з Інтерполом, а шляхом пред'явлення циркулярного повідомлення, поширення якого було обмежене певними країнами, що свідчить про зловживання Росією статутом Інтерполу і неправомірне використання організації як інструменту гібридної війни для політично мотивованих переслідувань українців", - написала Денісова

Також омбудсмен зазначила, що міністр юстиції Денис Малюська особисто відпрацьовує механізм захисту, щоб не допустити екстрадиції нашого співвітчизника в РФ.

Нагадаємо, Ігоря Мазура затримали в Польщі на кордоні "Дорогуськ" 9 листопада. Затримання було проведено за запитом Російської Федерації.

Як повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, Мазура звинувачує в участі в бойових діях на території Чечні в 1994-2000 роках.

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