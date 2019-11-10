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Задержание Мазура: Минветеранов призвало Интерпол не становится инструментом РФ

Новости » Политика     10.11.2019 - 12:15
Задержание Мазура: Минветеранов призвало Интерпол не становится инструментом РФ
Фото: Игорь Мазур (facebook.com/denisovaombudsman)

В Минветеранов заявили, что российские спецслужбы просто выполняют работу по ведению гибридной войны

В Министерстве ветеранов и временно оккупированных территорий выступили против передачи украинского активиста Игоря Мазура России, а также призвали Интерпол не становиться инструментом в руках Кремля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минветеранов заявили, что задержание Мазура в Польше по запросу России это только одна из разновидностей ведения гибридной войны.

"Руководство Минветеранов убежденно, что кремлевские спецслужбы таким образом просто выполняют работу относительно притеснения украинских патриотов, и это только одна из разновидностей гибридной войны, которую Россия ведет против нас... Призываем международную организацию Интерпол не становиться тем инструментом, который Кремль пытается применить против наших защитников", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщили о готовности предоставить любую помощь в переговорах с польской стороной касательно задержанного украинского активиста. Кроме того, Минветеранов выступило против передачи Мазура России.

"Страна агрессор не гнушается ничем, чтобы дискредитировать Украину и ее солдат в глазах международного сообщества, в том числе и международной правоохранительной практикой. Мы категорически против выдачи нашего ветерана Игоря Мазура российской стороне", - говорится в собщении.

Напомним, 9 ноября в Польше на границе "Дорогуск" задержали украинского активиста и сотрудника Секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Игоря Мазура. Задержание было проведено по запросу Российской Федерации.

Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что "иногда стороны соглашения Интерпола злоупотребляют возможностью включать в списки".

Спикер польского Сейма Малгожата Госевская заявила, что Мазура не будут передавать России.

"Гражданский активист и ветеран войны на Донбассе, в Грузии и Чечне стал жертвой действий восточных соседей. Он был внесен российскими службами в реестр задержаний Интерпола. Это наглядный пример использования Кремлем институтов международного права для политической мести", - сообщила она.

Стратегия защиты Мазура выработана, - МИД В МИД Польши объяснили ситуацию с задержанием Мазура
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