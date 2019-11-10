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В МИД Польши объяснили ситуацию с задержанием Мазура

Новости » Политика     10.11.2019 - 11:17
В МИД Польши объяснили ситуацию с задержанием Мазура
Фото: Игорь Мазур (facebook.com)

В МИД заявили, что пограничная служба Польши не знала, какую функцию выполняет человек, внесенный в список Интерпола

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что решение о задержании украинского активиста Игоря Мазура было принято пограничной службой, которая не знает, какую функцию выполняет человек, который входит в список Интерпола. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN24.

По его словам, польские консульские власти разъясняют с украинской стороной причины внесения Мазура в розыск, однако согласно правилам Интерпола, польские пограничники должны были его задержать.

"Украина и Россия являются сторонами соглашения Интерпола, и пограничная служба обязана задержать такого человека", - сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства Польши также отметил, что стороны соглашения иногда могут злоупотреблять властью.

"Иногда стороны соглашения Интерпола злоупотребляют возможностью включать в списки. Эти вопросы будут проанализированы и изучены. Соответствующие решения польскими властями будут приниматься в соответствии с нормами международного права", - заявил Чапутович.

Напомним, 9 ноября в Польше на границе "Дорогуск" задержали украинского активиста и сотрудника Секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Игоря Мазура. Задержание было проведено по запросу Российской Федерации.

Ранее спикер польского Сейма Малгожата Госевская заявила, что Мазура не будут передавать России.

"Гражданский активист и ветеран войны на Донбассе, в Грузии и Чечне стал жертвой действий восточных соседей. Он был внесен российскими службами в реестр задержаний Интерпола. Это наглядный пример использования Кремлем институтов международного права для политической мести", - заявила она.

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