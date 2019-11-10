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Затримання Мазура: Мінветеранів закликало Інтерпол не стає інструментом РФ

Новини » Політика     10.11.2019 - 12:15
Затримання Мазура: Мінветеранів закликало Інтерпол не стає інструментом РФ
Фото: Ігор Мазур (facebook.com/denisovaombudsman)

У Мінветеранів заявили, що російські спецлужби просто виконують роботу по веденню гібридної війни

У Міністерстві ветеранів і тимчасово окупованих територій виступили проти передачі українського активіста Ігоря Мазура Росії, а також закликали Інтерпол не ставати інструментом в руках Кремля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

У Мінветеранів заявили, що затримання Мазура в Польщі за запитом Росії це тільки один із різновидів ведення гібридної війни.

"Керівництво Мінветеранів переконано, що кремлівські спецслужби таким чином просто виконують роботу щодо утиску українських патріотів, і це тільки один з різновидів гібридної війни, яку Росія веде проти нас... Закликаємо міжнародну організацію Інтерпол не ставати тим інструментом, який Кремль намагається застосувати проти наших захисників", - йдеться в повідомленні.

Також у відомстві повідомили про готовність надати будь-яку допомогу в переговорах з польською стороною щодо затриманого українського активіста. Крім того, Минветеранов виступило проти передачі Мазура Росії.

"Країна агресор не гребує нічим, щоб дискредитувати Україну і її солдат в очах міжнародного співтовариства, в тому числі і міжнародної правоохоронної практики. Ми категорично проти видачі нашого ветерана Ігоря Мазура російській стороні", - йдеться в собщении.

Нагадаємо, 9 листопада в Польщі на кордоні "Дорогуськ" затримали українського активіста і співробітника Секретаріату уповноваженого Верховної ради України з прав людини Ігоря Мазура. Затримання було проведено за запитом Російської Федерації.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що "іноді сторони угоди Інтерполу зловживають можливістю включати в списки".

Спікер польського Сейму Малгожата Госевська заявила, що Мазура не будуть передавати Росії.

"Цивільний активіст і ветеран війни на Донбасі, в Грузії і Чечні став жертвою дій східних сусідів. Він був внесений російськими службами в реєстр затримань Інтерполу. Це наочний приклад використання Кремлем інститутів міжнародного права для політичної помсти", - повідомила вона.

Стратегія захисту Мазура вироблена, - МЗС У МЗС Польщі пояснили ситуацію з затриманням Мазура
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