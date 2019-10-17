Задержание Гладковского: что известно

Украинские правоохранители задержали скандально известного Олега Гладковского, одного из бизнес-партнеров предыдущего президента Петра Порошенко и бывшего чиновника Совета национальной безопасности и обороны. РБК-Украина следит за развитием событий.

Как произошло задержание

О задержании Гладковского стало известно во второй половине дня. Как сообщается, фигурант громкого журналистского расследования о хищениях в оборонной сфере сегодня попробовал покинуть Украину, однако в аэропорту "Борисполь" отказались выпустить его за пределы страны.

В пресс-службе корпорации "Богдан" отметили, что он якобы планировал посетить открытие выставки Bus world 2019 в Брюсселе.

После этого Гладковский отправился в ресторан Kidev на Бориспольской трассе, где его и задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро. На месте также был его сын Игорь, который был фигурантом расследования о поставках контрабандных деталей из России по завышенным ценам.

Фото: задержание Гладковского (112.ua)

Причина задержания

Спустя некоторое время НАБУ подтвердило задержание Гладковского, а также назвало официальную причину, - его задержали по подозрению в злоупотреблении служебным положением. В бюро ограничились заявлением о том, что следственные действия продолжаются, и не представили никаких подробностей.

Отметим, в конце августа НАБУ начало расследование против Гладковского по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Ему инкриминируют то, что он не задекларировал более 4,5 млн гривен налогов.

Новые подробности

Как пишет Telegram-канал ЛЕЩЕНКО ТУТ, Гладковский задержан по делу закупки для нужд оборонной сферы автомобилей МАЗ. По данным следствия, белорусские грузовики проходили "ребрендинг", отверточную сборку и превращались в автомобили "Богдан". Причем проводилось это на предприятиях, связанных с Гладковским и Порошенко.

Эта автомобильная техника поставлялась армии без тендеров и, предположительно, в интересах Гладковского и Порошенко.

Суть скандала с Гладковским

В феврале 2019 года журналисты Bihus.info опубликовали расследование о масштабных хищениях в оборонной сфере. По их данным, сын Гладковского - Игорь - курировал схему поставок контрабандных российских запчастей по завышенным ценам.

В начале марта вышла вторая часть расследования, согласно которому Гладковские также были причастны к закупке российских высотомеров для выполнения контракта с Казахстаном по ремонту самолетов.

4 марта тогдашний президент Петр Порошенко уволил Гладковского с поста первого заместителя секретаря СНБО и главы межведомственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю.