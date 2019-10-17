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НАБУ назвало причину задержания Гладковского

Новости » Политика    17.10.2019 - 14:11
НАБУ назвало причину задержания Гладковского
Фото: Олег Гладковский (из открытых источников)

Подробности задержания Гладковского пока не сообщаются

Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

Сообщается, что бывший первый заместитель секретаря СНБО задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины).

"Следственные действия продолжаются. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая сохранение тайны следствия. Детали - позже", - добавили в НАБУ.

Фото: задержание Гладковского (112.ua)

НАБУ назвало причину задержания Гладковского

Напомним, в сентябре президент Владимир Зеленский заявил, что ждет от НАБУ и Государственного бюро расследований доклады о расследованиях в отношении топ-коррупционеров. Особое внимание он уделил преступлениям в системе "Укроборонпрома", в одном из которых возможным фигурантом проходит Олег Гладковский. Ранее в журналистском расследовании ему приписывали организацию схемы по поставке деталей по завышенным ценам.

В марте НАБУ проводило обыски по месту жительства Гладковского. Кроме того, по данным СМИ, в коррупционных схемах участвовал его сын.

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