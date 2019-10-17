Затримання Гладковського: що відомо

Українські правоохоронці затримали скандально відомого Олега Гладковського, одного з бізнес-партнерів попереднього президента Петра Порошенка і колишнього чиновника Ради національної безпеки і оборони. РБК-Україна стежить за розвитком подій.

Як відбулося затримання

Про затриманні Гладковського стало відомо у другій половині дня. Як повідомляється, фігурант гучного журналістського розслідування про розкрадання в оборонній сфері сьогодні спробував залишити Україну, проте в аеропорту "Бориспіль" відмовилися випустити його за межі країни.

У прес-службі корпорації "Богдан" відзначили, що він нібито планував відвідати відкриття виставки Bus world 2019 Брюсселі.

Після цього Гладковський відправився до ресторану Kidev на Бориспільській трасі, де його і затримали співробітники Національного антикорупційного бюро. На місці також був його син Ігор, який був фігурантом розслідування про постачання контрабандних деталей з Росії за завищеними цінами.

Фото: затримання Гладковського (112.ua)

Причина затримання

Через деякий час НАБУ підтвердило затримання Гладковського, а також назвало офіційну причину, - його затримали за підозрою в зловживанні службовим становищем. У бюро обмежилися заявою про те, що слідчі дії тривають, і не представили жодних подробиць.

Відзначимо, в кінці серпня НАБУ почало розслідування проти Гладковського за підозрою в ухилянні від сплати податків. Йому інкримінують те, що він не задекларував понад 4,5 млн гривень податків.

Нові подробиці

Як пише Telegram-канал ЛЕЩЕНКО ТУТ, Гладковський затриманий у справі закупівлі для потреб оборонної сфери автомобілів МАЗ. За даними слідства, білоруські вантажівки проходили "ребрендинг", збірку та перетворювалися на автомобілі "Богдан". Причому проводилося це на підприємствах, пов'язаних з Гладковським і Порошенком.

Ця автомобільна техніка надходила армії без тендерів і, ймовірно, в інтересах Гладковського і Порошенка.

Суть скандалу з Гладковським

У лютому 2019 року журналісти Bihus.info опублікували розслідування про масштабні розкрадання в оборонній сфері. За їх даними, син Гладковського - Ігор - курирував схему контрабандних поставок російських запчастин за завищеними цінами.

На початку березня вийшла друга частина розслідування, згідно з яким Гладковсткі також були причетні до закупівлі російських висотомірів для виконання контракту з Казахстаном з ремонту літаків.

4 березня тодішній президент Петро Порошенко звільнив Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО і глави міжвідомчої комісії з військово-технічного співробітництва та експортного контролю.