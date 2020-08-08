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Задержание ЧВК "Вагнера": в РФ считают, что это провокация "третьей страны"

Беларусь, Минск, Суббота 08 августа 2020 03:55
Задержание ЧВК "Вагнера": в РФ считают, что это провокация "третьей страны"
Фото: Дмитрий Мезенцев (politring)
Автор: Артур Родивилов

Российские дипломаты встретились с наемниками

Ситуация с российскими боевиками ЧВК "Вагнера", задержанными в Беларуси, спровоцирована из третьей страны, чтобы осложнить отношения Москвы и Минска.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление, которое сделал посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

"Сегодня представлены убедительные факты, подтверждающие, что из третьей страны готовилась провокация, нацеленная на осложнение отношений России и Беларуси".

По его словам, российские дипломаты 6-7 августа встретились с задержанными россиянами, "которые по-прежнему не понимают причин своего задержания, как и предъявленных обвинений в приготовлении к участию в массовых беспорядках".

По мнению Мезенцева, проверка Следственного комитета России подтвердит "заказной характер масштабной аферы, в которую были втянуты" россияне.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил Лукашенко передать Украине задержанных боевиков "Вагнера", которые воевали на Донбассе.

В ответ Лукашенко обратил внимание та то, что для экстрадиции Киев еще должен доказать вину задержанных под Минском боевиков.

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