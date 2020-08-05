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Зеленский попросил Лукашенко передать Украине задержанных боевиков "Вагнера"

Киев, Среда 05 августа 2020 14:39
Зеленский попросил Лукашенко передать Украине задержанных боевиков "Вагнера"
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Зеленский и Лукашенко провели телефонный разговор 5 августа

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Беларуси Александром Лукашенком вопрос экстрадиции задержанных в Минске боевиков российской частной военной компании "Вагнера". Президенты провели телефонный разговор 5 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский выразил убеждение, что причастным к незаконным формированиям на Донбассе не удастся избежать справедливого наказания.

"Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовыми документами", - сказал Зеленский.

Также стороны обсудили вопрос подготовки к Третьему форуму регионов Украины и Беларуси, который запланирован на осень этого года.

Напомним, 29 июля под Минском задержали 33 боевика ЧВК "Вагнера". По данным белорусских правоохранителей, они, скорее всего, приехали в страну для дестабилизации ситуации перед выборами президента.

Позже стало известно, что часть из задержанных боевиков в Минске были ранее замечены на Донбассе.

Также сообщалось, что Офис генерального прокурора Украины сообщил о подозрении 28 задержанным под Минском боевикам ЧВК "Вагнера", из которых 9 украинцев, в участии в террористической организации.

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