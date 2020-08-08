ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Затримання ПВК "Вагнера": в РФ вважають, що це провокація "третьої країни"

Білорусь, Мінськ, Субота 08 серпня 2020 03:55
Затримання ПВК "Вагнера": в РФ вважають, що це провокація "третьої країни"
Фото: Дмитро Мезенцев (politring)
Автор: Артур Родивилов

Російські дипломати зустрілися з найманцями

Ситуація з російськими бойовиками ПВК "Вагнера", затриманими в Білорусі, спровокована з третьої країни, щоб ускладнити відносини Москви і Мінська.

Про це повідомляє РБК з посиланням на заяву, яку зробив посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев.

"Сьогодні представлені переконливі факти, які підтверджують, що з третьої країни готувалася провокація, націлена на ускладнення відносин Росії і Білорусі".

За його словами, російські дипломати 6-7 серпня зустрілися з затриманими росіянами, "які раніше не розуміють причин свого затримання, як і пред'явлених звинувачень в приготуванні до участі в масових заворушеннях".

На думку Мезенцева, перевірка Слідчого комітету Росії підтвердить "замовний характер масштабної афери, в яку були втягнуті" росіяни.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Білорусьнаемник
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся