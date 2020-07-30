Задержание боевиков ЧВК "Вагнера" в Беларуси: открыто дело за подготовку теракта

Фото: задержание боевиков (sputnik.by)

Боевики хотели дестабилизировать выборы

В отношении задержанных в Беларуси боевиков иностранной частной военной компании "Вагнера" открыто уголовное дело. Государственный секретарь Совбеза Беларуси Андрей Равков рассказал, что дело открыто по статье подготовка теракта.

Об этом сообщает TUT.by.

Равков рассказал, что до 200 боевиков находились на территории Беларуси, 33 задержаны, сейчас идут поиски остальных.

Отметим, ранее СМИ писали о том, что граждане России, задержанные в Беларуси, начали давать показания в рамках следственных мероприятий.

Так, вчера стало известно, что вчера в Беларуси задержали 32 бойцов российской частной военной компании "Вагнера". Белорусские правоохранительные органы заявили, что бойцы ЧВК прибыли для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании в стране.

Напомним, замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос предложил рассмотреть подачу запроса на выдачу граждан Украины, которых задержали в составе группы боевиков ЧВК "Вагнера".

Как писало РБК-Украина, президент Беларуси Александр Лукашенко назвал ситуацию чрезвычайным происшествием и потребовал от России объяснений.

При этом в Госдуме РФ считают, что инцидент не повлияет на отношения с Беларусью.