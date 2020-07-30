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В СНБО предложили экстрадировать из Беларуси в Украину наемников "Вагнера"

Украина, Четверг 30 июля 2020 04:54
В СНБО предложили экстрадировать из Беларуси в Украину наемников "Вагнера"
Фото: Сергей Кривонос (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Кривонос обратился с этим вопросом к МИД

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос предлагает рассмотреть подачу запроса на выдачу граждан Украины, которых задержали в составе группы боевиков российской частной военной компании "Вагнера". Это бы усилило нормальные отношения Украины и Беларуси.

Об этом он сказал в эфире "5 Канала".

Кривонос считает, что это “отбило бы желание наших врагов использовать территорию наших соседей как плацдарм для действий против нашей страны”.

По его словам, он уже обратился с этим вопросом в Министерство иностранных дел Украины.

Напомним, вчера в Беларуси задержали 32 бойцов российской частной военной компании "Вагнера". В белорусских правоохранительных органах заявили, что бойцы ЧВК прибыли для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании в стране.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал ситуацию чрезвычайным происшествием и потребовал от России объяснений.

При этом в Госдуме РФ считают, что инцидент не повлияет на отношения с Беларусью.

Отметим, пограничники Беларуси усилят оперативное прикрытие государственных границ после задержания бойцов ЧВК "Вагнера", контроль усилят и на границе с РФ.

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