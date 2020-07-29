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В Госдуме РФ отреагировали на задержание бойцов ЧВК "Вагнера" в Беларуси

Москва, Среда 29 июля 2020 19:50
В Госдуме РФ отреагировали на задержание бойцов ЧВК "Вагнера" в Беларуси
Фото: Дмитрий Новиков (gazeta.ru)
Автор: Максим Зайченко

В РФ считают, что деятельность частной военной компании невозможно ассоциировать с деятельностью государства

Заместитель главы комитета Госдумы России по международным делам Дмитрий Новиков отреагировал на задержание в Беларуси 32 россиян из частной военной компании "Вагнера". По его словам, это не повлияет на отношения между странами.

Об этом сообщает российское издание РБК.

"Частная военная компания есть частная военная компания, их деятельность невозможно ассоциировать с деятельностью государства", - считает Новиков.

Он добавил, что частные военные компании могут работать в интересах отдельных государственных или частных структур и в каждом конкретном случае необходимо разбираться, каков характер деятельности ЧВК.

По мнению Новикова, "трения между странами не мешают понимать, что Россия и Беларусь составляют союзное государство".

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности в связи с этим происшествием.

По его словам, Россия оправдывается, что не отправляла боевиков в Беларусь.

"Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения...", - сказал Лукашенко.

По информации белорусских силовиков, более 200 боевиков прибыли из РФ для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

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