ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Затримання бойовиків ПВК "Вагнера" ​​в Білорусі: відкрито справу за підготовку теракту

Білорусь, Четвер 30 липня 2020 10:11
Затримання бойовиків ПВК "Вагнера" ​​в Білорусі: відкрито справу за підготовку теракту
Фото: затримання бойовиків (sputnik.by)
Автор: Юлія Струк

Бойовики хотіли дестабілізувати вибори

Стосовно затриманих у Білорусі бойовиків іноземної приватної військової компанії "Вагнера" ​​відкрито кримінальну справу. Державний секретар Радбезу Білорусі Андрій Равков розповів, що справа відкрита за статтею підготовка теракту.

Про це повідомляє TUT.by.

Пошуки решти бойовиків тривають.

Равков розповів, що до 200 бойовиків перебували на території Білорусі, 33 затримані, зараз йдуть пошуки інших.

Відзначимо, раніше ЗМІ писали про те, що громадяни Росії, затримані в Білорусі, почали давати свідчення у рамках слідчих заходів.

Так, учора стало відомо, що вчора в Білорусі затримали 32 бійців російської приватної військової компанії "Вагнера". Білоруські правоохоронні органи заявили, що бійці ПВК прибули для дестабілізації ситуації у період виборчої кампанії у країні.

Нагадаємо, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос запропонував розглянути подачу запиту на видачу громадян України, яких затримали в складі групи бойовиків ПВК "Вагнера".

Як писало РБК-Україна, президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав ситуацію надзвичайною подією і зажадав від Росії пояснень.

При цьому в Держдумі РФ вважають, що інцидент не вплине на відносини з Білоруссю.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Білорусьбойовики
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся