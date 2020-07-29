Лукашенко назвал задержание боевиков ЧВК "Вагнера" чрезвычайным происшествием

Фото: Лукашенко созвал Совет безопасности (belta.by)

По его словам, Россия оправдывается, что не отправляла боевиков в Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности в связи с задержанием боевиков частной военной компании "Вагнера". Он назвал это чрезвычайным происшествием.

Об этом сообщает издание "Белта".

"Я пригласил вас для того, чтобы разобраться с этим, можно сказать, чрезвычайным происшествием, которое случилось сегодня ночью. Иначе его не назовешь", - сказал Лукашенко.

Он попросил главу КГБ Беларуси Валерия Вакульчика более детально доложить о ситуации.

"Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит", - сказал президент Беларуси.

При этом он отметил, что у страны нет целей опорочить Россию.

Напомним, ранее стало известно, что под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании "Вагнера".

По информации правоохранительных органов, более 200 боевиков прибыли для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

Также РБК-Украина писало, что в составе российских и западных частных военных компаний (ЧВК) воюют сотни граждан Украины, по данным Службы безопасности Украины, в ЧВК "Вагнера" воюют 86 крымчан.