Задержана банда мошенников, они действовали по схеме "друг просит в долг"

Преступную "схему" разоблачили работники Департамента киберполиции совместно с территориальным подразделением в Сумской области. Отмечается, что пятеро местных жителей взламывали страницы пользователей в соцсетях, используя метод грубого перебора паролей (атаки Brute Force). Кроме этого, злоумышленники покупали у мобильных операторов номера, которые проверяли на верификацию в соцсетях. В случае, если номера были привязаны к соцсетям, преступники использовали функцию восстановления пароля с помощью SMS.

Получив доступ к аккаунтам, мошенники рассылали сообщения друзьям пользователей с просьбой одолжить деньги. По предварительным подсчетам, таким образом злоумышленники присвоили более 500 тысяч гривен.

В ходе расследования уголовного дела проведено пять обысков в домах фигурантов. Изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, SIM-карты, которые использовались в противоправной деятельности.

В отношении подозреваемых открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Мошенникам грозит до 8 лет лишения свободы.