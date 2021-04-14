В Киеве пресекли деятельность компаний, которые занимались финансовым кибермошенничеством

В среду, 14 апреля общественные активисты из "Центра противодействия киберпреступности "Киберщит" вместе представителями Нацполиции пресекли деятельность сразу нескольких офисов в Голосеевском и Печерском районах, которые с участием иностранных студентов занимались деятельностью со всеми признаки финансового мошенничества.

"Как правило, мошенники используют специальные программные средства, которые создают иллюзию торгов на реальных финансовых рынках. Используя возможности SIP-телефонии, которые предоставляют возможность подмены номера, мошенники формируют впечатление работы офиса за рубежом. Также, для привлечения иностранных инвесторов, мошенники набирают в штат иностранцев, которые могут общаться с клиентами на их родном языке. Обычно, это иностранные студенты, которым предлагают якобы легальный заработок", - сообщают в организации.

Реклама подобных проектов происходит исключительно в сети, поскольку целевая аудитория кибермошенников - интернет-пользователи.

Деятельность таких компаний подпадают под ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины: "4. Мошенничество, содеянное в особенно больших размерах или организованной группой" и наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

В дальнейшем активисты "Киберщита" собираются устанавливать палатки, раздавать листовки и максимально информировать киевлян о мошеннические схемы таких финансовых компаний, чтобы предупредить граждан и обезопасить их от попадания в сети мошенников.