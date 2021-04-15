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Затримано банду шахраїв, вони діяли за схемою "друг просить в борг"

Автор: РБК-Україна

Співробітники Департаменту кіберполіції викрили банду фінансових шахраїв, які використовували схему "друг просить в борг". Зловмисники зламували сторінки користувачів соцмереж та під виглядом одного просили позичити гроші.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції України.

Злочинну "схему" викрили працівники Департаменту кіберполіції спільно з територіальним підрозділом в Сумській області. Відзначається, що п'ятеро місцевих жителів зламували сторінки користувачів в соцмережах, використовуючи метод грубого перебору паролів (атаки Brute Force). Крім цього, зловмисники купували у мобільних операторів номери, які перевіряли на верифікацію в соцмережах. У разі, якщо номера були прив'язані до соцмереж, злочинці використовували функцію відновлення пароля за допомогою SMS.

Отримавши доступ до акаунтів, шахраї розсилали повідомлення друзям користувачів з проханням позичити гроші. За попередніми підрахунками, таким чином зловмисники привласнили понад 500 тисяч гривень.

В ході розслідування кримінальної справи проведено п'ять обшуків в будинках фігурантів. Вилучені мобільні телефони, комп'ютерна техніка, SIM-карти, які використовувались у протиправній діяльності.

Відносно підозрюваних відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку) і ч. 3 ст. 190 (шахрайство) КК України. Шахраям загрожує до 8 років позбавлення волі.

Відзначимо, раніше Нацполіція в Кривому Розі затримала 41-річну місцеву жительку, яка продавала підроблені довідки з негативними результатами тестів на коронавірус. В ході обшуку у неї вилучено бланки з відтисками печаток лабораторій.

Нагадаємо, 14 квітня в Києві співробітники Нацполіціі затримали серійних злодіїв ліфтового обладнання. В ході розслідування було встановлено їх причетність до 30 епізодів.

РБК-Україна писало, що раніше співробітники Нацполіціі затримали в Києві патологоанатомів під час отримання хабара. Медики вимагали від рідних померлих гроші за видачу тіл померлих, у яких був підтверджений COVID-19.

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