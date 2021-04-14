В Киеве полиция задержала серийных воров лифтового оборудования
В Киеве сотрудники Нацполиции задержали серийных воров лифтового оборудования. В ходе расследования была установлена их причастность к 30 эпизодам.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
Отмечается, что злоумышленники совершали кражи в течение нескольких месяцев в разных районах столицы. Правоохранителям удалось доказать 30 эпизодов хищений. Преступники представлялись курьерами и таким образом проникали в подъезды многоэтажных домов. Затем они с помощью специального инструмента обрезали лифтовое оборудование и выносили в сумках с логотипом одной из служб доставки.
Серийных воров задержали после совершения очередной кражи на Оболоне. Преступники передвигались на автомобиле, в багажнике которого находились срезанные лифтовые шлейфы, инструменты для демонтажа и открытия дверей, а также рюкзаки службы доставки.
В ходе обысков по месту жительства задержанных, а также в гаражных боксах и автомобилях, правоохранители изъяли два автомобиля, три велосипеда, которые предположительно были похищены, и похищенное лифтовое оборудование.
В отношении задержанных открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) УК Украины. Им грозит до шести лет тюремного заключения.
Київські правоохоронці затримали серійних крадіїв ліфтового обладнання, які видавали себе за кур’єрів
Київські правоохоронці затримали серійних крадіїв ліфтового обладнання, які видавали себе за кур’єрівPosted by Поліція Києва on Wednesday, April 14, 2021
Фото: задержание серийных воров лифтового оборудования (kyiv.npu.gov)
Напомним, ранее сотрудники Нацполиции задержали в Киеве патологоанатомов во время получения взятки. Медики требовали от родных умерших деньги за выдачу тел умерших, у которых был подтвержден COVID-19.
Отметим, накануне Нацполиция в Украине задержала организованную группировку, которая изготавливала и сбывала крупные партии наркотиков, психотропов и прекурсоров. Ежемесячно наркоторговцы производили 1,2 млн доз.
РБК-Украина писало, что конце марта в Полтавской области разоблачили масштабную группу наркоторговцев, в которую входила молодая супружеская пара.