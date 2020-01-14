Задержан человек, опубликовавший видео попадания ракет по самолету МАУ

Человек, разместивший в сети видео попадания ракет в самолет "Международных авиалиний Украины", был арестован элитной революционной гвардией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что результаты расследования будут представлены общественности. В то же время дополнительные подробности не предоставили.

Напомним, сегодня в сети появилось новое видео попадания ракет в самолет "Международных авиалиний Украины" в Иране, который потерпел крушение 8 января в Тегеране. На видео зафиксирован запуск ракет по самолету МАУ. В частности, виден запуск нескольких ракет, попадание их в объект и падение самолета.

Во вторник, 14 января, власти Ирана заявили, что задержали "некоторых людей" за роль в катастрофе украинского самолета под Тегераном. При этом детали задержания, количество арестованных и их имена не разглашаются.

Авиакатастрофа произошла 8 января. Самолет МАУ был сбит двумя ракетами иранскими военными. В результате погибли все 176 человек, находящихся на борту самолета. Иранские военные заявили, что сбили самолет по ошибке, ожидая атаки со стороны США.