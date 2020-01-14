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В Иране заявили об аресте "некоторых людей" за их роль в крушении самолета МАУ

Новости » В мире     14.01.2020 - 10:09
В Иране заявили об аресте "некоторых людей" за их роль в крушении самолета МАУ
Фото: место катастрофы украинского самолета (alihashem_tv)

Судебный орган арестовал этих людей, заявили представители иранской власти

Во вторник, 14 января представитель судебной системы Ирана Голамхоссейн Эсмаили заявил, что "некоторые люди" были арестованы за роль в катастрофе украинского самолета под Тегераном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

По его словам, судебный орган Ирана арестовал "некоторых людей" за их роль в крушении украинского самолета, который, по словам иранских властей, был случайно сбит иранской ракетой.

Он не дал дальнейших подробностей.

Ранее сообщалось, что украинские спасатели, которые находились в Иране в связи с авиакатастрофой, вернулись домой. При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 13 января сообщил, что представители следствия и специалисты по вопросам идентификации тел еще остаются в Иране.

Как писало ранее РБК-Украина, международная группа по расследованию катастрофы в Иране должна собраться в полном составе до 14 января.

Авиакатастрофа под Тегераном произошла 8 января 2020 года. Самолет компании МАУ выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, но через несколько минут после взлета упал в 15 километрах от аэропорта вылета. Жертвами катастрофы стали 176 человек, ответственность за катастрофу взял Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

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