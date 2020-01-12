ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Командующий КСИР извинился за атаку на самолет МАУ в Иране

Новости » Политика     12.01.2020 - 22:31
Командующий КСИР извинился за атаку на самолет МАУ в Иране
Фото: Хосейн Салами (Getty Images)

Салами подчеркнул, что никогда ни о чем не жалел так, как об этом поступке

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Саламе принес свои извинения за атаку на украинский самолет МАУ вблизи иранского Тегерана. Об этом сообщает CNN.

Салами подчеркнул, что никогда ни о чем не жалел так, как об этом поступке.

"Мне никогда не было так стыдно в своей жизни... Мы сделали ошибку, и множество наших сограждан погибли из-за нее... Мы просим прощения", - сказал он.

Командующий КСИР подчеркнул, что в ту ночь все американские самолеты и вертолеты в Персидском заливе были подняты в воздух.

"Мы все были в атмосфере войны", - заявил Салами.

Напомним, парламент Ирана поддержал Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана, - ред.) После того, как КСИР ошибочно сбил украинский пассажирский самолет в Тегеране.

В иранском парламенте заявили, что эта ошибка является огромной потерей, но "она не должна стать основанием для того, чтобы забывать о самопожертвовании КСИР, который на протяжении всей своей истории защищал Иран".

Как писало РБК-Украина ранее, КСИР взял на себя всю ответственность за атаку на самолет МАУ вблизи Тегерана.

Добавим также, после официального признания атаки на украинский самолет Ираном прокатилась волна протестов. Активисты требуют отставки руководства государства.

Трамп требует от Ирана остановить убийство протестующих В Иране возобновились протесты на фоне авиакатастрофы самолета МАУ
Новости Украины ИранСамолет
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь