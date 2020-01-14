Затримана особа, яка опублікувала відео попадання ракет літака МАУ

Людина, що розмістила в мережі відео попадання ракет в літак "Міжнародних авіаліній України", був заарештований елітною революційною гвардією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що результати розслідування будуть представлені громадськості. У той же час додаткові подробиці не надали.

Нагадаємо, сьогодні в мережі з'явилося нове відео попадання ракет в літак "Міжнародних авіаліній України" в Ірані, який зазнав аварії 8 січня в Тегерані. На відео зафіксовано запуск ракет літака МАУ. Зокрема, видно запуск декількох ракет, попадання їх в об'єкт і падіння літака.

У вівторок, 14 січня, влада Ірану заявила, що затримали "деяких людей" за роль у катастрофу українського літака під Тегераном. При цьому деталі затримання, кількість заарештованих і їх імена не розголошуються.

Авіакатастрофа сталась 8 січня. Літак МАУ був збитий двома ракетами іранськими військовими. В результаті загинули всі 176 осіб, які перебувають на борту літака. Іранські військові заявили, що збили літак помилково, очікуючи атаки з боку США.