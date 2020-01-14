Зеленский узнал о катастрофе МАУ спустя час после крушения, - Данилов

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Украина около часа уточняла, чей самолет потерпел крушение

Президент Украины Владимир Зеленский узнал об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране спустя час после крушения. Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, самолет исчез с радаров в 04:44 по киевскому времени 8 января, а в 05:15 глава Службы внешней разведки уже доложил об авиакатастрофе, однако еще не было известно, чей это был самолет.

"В 05:41 позвонил глава СВР и сообщил, что самолет украинский, авиакомпании МАУ, на борту около 180 человек, информация проверена и подтверждена. В 05:47 я проинформировал президента Украины, затем главу Верховной рады и премьер-министра", - отметил Данилов.

Он также добавил, что через полтора часа после катастрофы в Украине уже заработал оперативный штаб.

Напомним, ранее помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что не исключает версию умышленной ракетной атаки на самолет авиакомпании МАУ. По его словам, украинские эксперты в Иране должны получить ответы на эти вопросы.

Президент "Международных авиалиний Украины" (МАУ) Евгений Дыхне заявил, что черные ящики сбитого в Иране украинского самолета передадут Украине.