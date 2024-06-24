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Зачищають кожен куточок Вовчанська. В МВС показали кадри з боїв підрозділу "Лють"

Ілюстроване зображення (facebook.com/UA.National Police)
Автор: Сергій Пишкін

У Міністерстві закордонних справ (МВС) показали кадри з боїв бійців підрозділу "Лють" у Вовчанську. Воїни зачищають кожен куточок міста від ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ (МВС).

"У тісній взаємодії з операторами БпЛА, бійці ретельно перевіряють кожен куточок міста, де ховаються окупанти, та знищують їх", - пише міністерство.

Втрати Росії у війні 

Протягом минулої доби, 24 червня, згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), українські воїни ліквідували ще 1300 російських терористів. Також було знищено: 

  • 12 танків; 
  • 15 бойових броньованих машин й не тільки. 

Загалом від початку повномасштабної війни втрати живої сили ворога складають більше 535 тисяч солдатів. 

Тим часом прикордонники продемонстрували ураження ворожих бліндажів на Харківському напрямку. 

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ВовчанськВійна в Україні