Зачищают каждый уголок Волчанска. В МВД показали кадры из боев подразделения "Лють"

"В тесном взаимодействии с операторами БпЛА, бойцы тщательно проверяют каждый уголок города, где скрываются оккупанты, и уничтожают их", - пишет министерство.

Потери России в войне

За прошедшие сутки, 24 июня, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинские воины ликвидировали еще 1300 российских террористов. Также было уничтожено:

12 танков;

15 боевых бронированных машин и не только.

В общей сложности с начала полномасштабной войны потери живой силы врага составляют более 535 тысяч солдат.

Между тем, пограничники продемонстрировали поражение вражеских блиндажей на Харьковском направлении.