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Зачищают каждый уголок Волчанска. В МВД показали кадры из боев подразделения "Лють"

Иллюстрированное изображение (facebook.com/UA.National Police)
Автор: Сергей Пышкин

В Министерстве иностранных дел (МВД) показали кадры из боев бойцов подразделения "Лють" в Волчанске. Воины зачищают каждый уголок города от врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел (МВД).

"В тесном взаимодействии с операторами БпЛА, бойцы тщательно проверяют каждый уголок города, где скрываются оккупанты, и уничтожают их", - пишет министерство.

Потери России в войне

За прошедшие сутки, 24 июня, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинские воины ликвидировали еще 1300 российских террористов. Также было уничтожено:

  • 12 танков;
  • 15 боевых бронированных машин и не только.

В общей сложности с начала полномасштабной войны потери живой силы врага составляют более 535 тысяч солдат.

Между тем, пограничники продемонстрировали поражение вражеских блиндажей на Харьковском направлении.

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