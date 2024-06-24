Ще 1300 окупантів, 12 танків і 51 артсистема. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні проти України на ранок понеділка, 24 червня, склали 1300 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, країна-агрессор втратила близько 535 660 солдатів. Крім того, Сили оборони України знищили 12 танків і 51 артилерійську системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06.24 орієнтовно склали:

Нагадаємо, станом на вечір 23 червня на фронті протягом доби відбулося 116 бойових зіткнень. В цей день ворог сконцентрував свої зусилля на Покровському напрямку. Російські окупанти здійснили 46 спроб витіснити українських захисників із займаних позицій.

Раніше РБК-Україна повідомляло, у Збройних силах України спростували інформацію про нібито повну окупацію Новоолександрівки на Покровському напрямку.

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