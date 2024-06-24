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Ще 1300 окупантів, 12 танків і 51 артсистема. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Понеділок 24 червня 2024 08:08
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Ще 1300 окупантів, 12 танків і 51 артсистема. Генштаб оновив втрати РФ в Україні Фото: українські військові (Віталій Носач, колаж РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Втрати Росії у війні проти України на ранок понеділка, 24 червня, склали 1300 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, країна-агрессор втратила близько 535 660 солдатів. Крім того, Сили оборони України знищили 12 танків і 51 артилерійську системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - 535 660 (+1300) осіб ліквідовано;
  • танків - 8031 (+12) од.;
  • бойових броньованих машин - 15 413 (+15) од.;
  • артилерійських систем - 14 246 (+51) од.;
  • РСЗВ - 1108 од.;
  • засоби ППО - 863 од.;
  • літаків - 359 од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 382 (+27) од.;
  • крилатих ракет - 2323 (+2) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 19 304 (+56) од.;
  • спеціальної техніки - 2397 (+20) од.

Ще 1300 окупантів, 12 танків і 51 артсистема. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Нагадаємо, станом на вечір 23 червня на фронті протягом доби відбулося 116 бойових зіткнень. В цей день ворог сконцентрував свої зусилля на Покровському напрямку. Російські окупанти здійснили 46 спроб витіснити українських захисників із займаних позицій.

Раніше РБК-Україна повідомляло, у Збройних силах України спростували інформацію про нібито повну окупацію Новоолександрівки на Покровському напрямку.

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