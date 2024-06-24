Ще 1300 окупантів, 12 танків і 51 артсистема. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Втрати Росії у війні проти України на ранок понеділка, 24 червня, склали 1300 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, країна-агрессор втратила близько 535 660 солдатів. Крім того, Сили оборони України знищили 12 танків і 51 артилерійську системи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу - 535 660 (+1300) осіб ліквідовано;
- танків - 8031 (+12) од.;
- бойових броньованих машин - 15 413 (+15) од.;
- артилерійських систем - 14 246 (+51) од.;
- РСЗВ - 1108 од.;
- засоби ППО - 863 од.;
- літаків - 359 од.;
- гелікоптерів - 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 382 (+27) од.;
- крилатих ракет - 2323 (+2) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 19 304 (+56) од.;
- спеціальної техніки - 2397 (+20) од.
Нагадаємо, станом на вечір 23 червня на фронті протягом доби відбулося 116 бойових зіткнень. В цей день ворог сконцентрував свої зусилля на Покровському напрямку. Російські окупанти здійснили 46 спроб витіснити українських захисників із займаних позицій.
Раніше РБК-Україна повідомляло, у Збройних силах України спростували інформацію про нібито повну окупацію Новоолександрівки на Покровському напрямку.
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