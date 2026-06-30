Закрытые окна и неработающие кондиционеры: как спасаться от жары в поезде

Украину накрыла жара . На этом фоне "Укрзализныця" объяснила, как работают кондиционеры в вагонах, почему они не всегда охлаждают салон сразу после отправки и как пассажирам сделать поездку более комфортной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Главное: Режим кондиционеров: Охлаждение в вагонах УЗ работает на полную мощность только после разгона поезда более 40 км/ч.

Охлаждение в вагонах УЗ работает на полную мощность только после разгона поезда более 40 км/ч. Проверка "снежинки": Перед покупкой билетов пассажирам советуют искать отметку снежинки в приложении или на сайте УЗ - она гарантирует кондиционер.

Перед покупкой билетов пассажирам советуют искать отметку снежинки в приложении или на сайте УЗ - она гарантирует кондиционер. Герметичные окна: Часть окон в вагонах не открывается из-за особенностей конструкции или потому, что они являются аварийными выходами.

Часть окон в вагонах не открывается из-за особенностей конструкции или потому, что они являются аварийными выходами. Советы пассажирам: В жаркие дни УЗ призывает брать в дорогу запас питьевой воды, павербанк, легкий перекус, веер или портативный вентилятор.

В компании отметили, что в отличие от ряда европейских стран, где из-за жары уже ограничивают скорость движения поездов или даже отменяют отдельные рейсы, в Украине поезда продолжают курсировать по расписанию.

Как работают кондиционеры в вагонах

В "Укрзализныце" пояснили, что наиболее эффективно система кондиционирования работает после того, как поезд набирает скорость более 40 км/ч .

Если температура воздуха на улице превышает +30 градусов, охлаждение салона может происходить постепенно. Также кондиционеры работают менее эффективно на участках, где поезд длительно двигается медленно или останавливается.

Это касается, в частности, горных маршрутов в Рахов, Солотвин, Чоп и Ужгород, международные поезда Киев - Бухарест и Киев - Кишинев, а также время прохождения пограничного и таможенного контроля.

Перед покупкой билета пассажирам рекомендуют обращать внимание на отметку со снежинкой у номера вагона на сайте или в приложении "Укрзализныци". Она означает, что вагон оборудован кондиционером. Если же значок перечеркнут, то это свидетельствует о том, что система кондиционирования конструктивно не предусмотрена.

Почему не все окна можно открыть

Отдельно в компании ответили на часто задаваемый вопрос по поводу окон в вагонах .

Там объяснили, что не все окна могут открываться, ведь часть из них являются аварийными выходами, а в других вагонах это зависит от особенностей конструкции.

Если кондиционер в вагоне, где он должен быть, не работает или вентиляция недостаточна, пассажирам советуют сразу обратиться к проводнику. Во многих случаях систему вентиляции можно дополнительно отрегулировать для улучшения циркуляции воздуха.

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Как подготовиться к поездке

В жаркие дни "Укрзализныця" советует взять с собой запас питьевой воды, легкий перекус, головной убор, павербанк, а также портативный вентилятор или веер .

Людям, тяжело переносящим жару или имеющим хронические заболевания, рекомендуют перед поездкой проконсультироваться с семейным врачом относительно необходимых лекарственных средств.