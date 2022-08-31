Зачем вернули налоги на импорт: в Раде объяснили причины

По его словам, потребности бюджета не были единственной и главной причиной, почему решение о беспошлинном ввозе импорта пересмотрели. Сначала на отмену налогов пришлось пойти, чтобы "вывести экономику из оцепенения". К тому же на тот момент существовала угроза дефицита товаров.

"В мае-июне, когда эти вопросы были решены, льготы на импорт уже начали бить по отечественному товаропроизводителю. Его товар оказался дороже импортного, а это вообще бессмыслица. Поэтому мы прежде всего для отечественного производителя это и восстановили. Бесспорно, для бюджета это также плюс, у нас уже вдвое выросли поступления от таможни", - сказал Гетманцев.