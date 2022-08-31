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Навіщо повернули податки на імпорт: у Раді пояснили причини

Фото: голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський

Безмитний ввіз імпортних товарів почав ставати проблемою для українських виробників. Це і стало причиною повернення оподаткування імпорту.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, потреби бюджету не були єдиною та головною причиною, чому рішення про безмитний ввіз імпорту переглянули. Спочатку на скасування податків довелося піти, щоб "вивести економіку з заціпеніння". До того ж на той момент існувала загроза дефіциту товарів.

"У травні-червні, коли ці питання були вирішені, пільги на імпорт вже почали бити по вітчизняному товаровиробнику. Його товар виявився дорожче за імпортний, а це взагалі безглуздя. Тому ми передусім для вітчизняного виробника це й відновили. Безперечно, для бюджету це також плюс, у нас вже вдвічі зросли надходження від митниці", - сказав Гетманцев.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня повернули раніше скасовані мита, акцизи і 20% ПДВ на імпортні товари. В тому числі, мова йде про ввезення автомобілів громадянами.

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