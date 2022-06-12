Зачем Украина объявляла учения в феврале? Резников раскрыл военную хитрость

По его словам, основная хитрость заключалась в том, чтобы объявить якобы обычные военные учения по аналогии с учениями России и Беларуси.

"Это был предлог, который позволил нам тайно вывести наши воинские части из мест их постоянной дислокации. Когда пошли удары, наши ребята не были все вместе в одном месте, а были наготове с оружием, боеприпасами и разбросаны по стране", - отметил Резников.

Кроме того, украинская сторона успела спрятать свои системы ПВО и боевые самолеты, заменив их макетами. А новый закон о территориальной обороне позволил вооружить за три дня около 100 000 человек. Не последнюю роль в самоорганизации украинцев сыграло решение президента Владимира Зеленского остаться в Киеве.

"Все ожидали, что президент сбежит и сформирует правительство в изгнании. Но у Зеленского был свой сценарий", - добавил Резников.