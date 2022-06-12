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Зачем Украина объявляла учения в феврале? Резников раскрыл военную хитрость

Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Объявленные в первые недели февраля 2022 года военные учения позволили Украине вывести воинские части их мест дислокации и рассредоточить их для отражения российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Алексея Резникова для The Economist.

По его словам, основная хитрость заключалась в том, чтобы объявить якобы обычные военные учения по аналогии с учениями России и Беларуси.

"Это был предлог, который позволил нам тайно вывести наши воинские части из мест их постоянной дислокации. Когда пошли удары, наши ребята не были все вместе в одном месте, а были наготове с оружием, боеприпасами и разбросаны по стране", - отметил Резников.

Кроме того, украинская сторона успела спрятать свои системы ПВО и боевые самолеты, заменив их макетами. А новый закон о территориальной обороне позволил вооружить за три дня около 100 000 человек. Не последнюю роль в самоорганизации украинцев сыграло решение президента Владимира Зеленского остаться в Киеве.

"Все ожидали, что президент сбежит и сформирует правительство в изгнании. Но у Зеленского был свой сценарий", - добавил Резников.

Напомним, ранее министр обороны заявил, что Россия сеет хаос, чтобы заставить Украину капитулировать.

Кроме того, он отметил, что Запад слишком рано расслабился и необходимо активизировать поставки оружия.

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Алексей РезниковВойна России против Украины