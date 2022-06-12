Резников о поставках оружия Украине: Запад рано начал расслабляться

Страны Запада начали терять интерес к войне в Украине спустя 3 месяца после начала боевых действий. Это проявляется в скорости поставок вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова в интервью The Economist .

"Либо мир не совсем понимает, что происходит, либо он прекрасно понимает, но устал и готов смириться с той мыслью, что украинцы умирают каждый день. Мы нуждаемся в помощи немедленно, потому что каждый день сомнений измеряется кровью украинцев", - подчеркнул глава оборонного ведомства.

По словам Резникова, он понимает, что западные политики также должны заботиться о благоустройстве собственных стран и внутренних проблемах. Но при этом им необходимо задуматься о последствиях своей усталости от войны в Украине.

"Бюрократия и прагматизм Запада оказались значительно сильнее западных ценностей", - отметил министр.