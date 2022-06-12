Навіщо Україна оголошувала навчання в лютому? Резніков розкрив військову хитрість

За його словами, основна хитрість полягала в тому, щоб оголосити нібито звичайні військові навчання за аналогією з навчаннями Росії та Білорусі.

"Це був привід, який дозволив нам таємно вивести наші військові частини з місць їх постійної дислокації. Коли пішли удари, наші хлопці не були всі разом в одному місці, а були напоготові зі зброєю, боєприпасами і розкидані по країні", - зазначив Резніков.

Крім того, українська сторона встигла заховати свої системи ППО і бойові літаки, замінивши їх макетами. А новий закон про територіальну оборону дозволив озброїти за три дні близько 100 000 осіб. Не останню роль в самоорганізації українців зіграло рішення президента Володимира Зеленського залишитися в Києві.

"Всі очікували, що президент втече і сформує уряд у вигнанні. Але у Зеленського був свій сценарій", - додав Резніков.