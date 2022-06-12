Россия сеет хаос, чтобы заставить Украину капитулировать, - Резников
Украина никогда не пойдет на территориальные уступки России. Кремль специально сеет хаос, чтобы заставить страну капитулировать, но эта тактика не работает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Украины Алексея Резникова The Economist.
Резников настаивает на том, что Россия слишком много пролила украинской крови, поэтому о никаких уступках, тем более территориальных, не может быть и речи.
"Они пытаются создать достаточно хаоса, паники и страха, чтобы заставить нас подписать акт о капитуляции. Это не сработало", - говорит он.
По словам министра, украинцы далеки от настроения, чтобы начать уступать российским оккупантам.
"Мы даже близко не подошли к такому настроению", - заверил Резников.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые геополитики предлагают Украине пойти на уступки России и отдать территории ради иллюзии мира.
Впоследствии уже в Кремле заявили, что все еще ждут принятия Украиной озвученных Россией требований. Называя это не "территориальными" уступками, а "признанием" ситуации как таковой.
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