"Забув українську?": Лунін потрапив у мовний скандал

Луніна розкритикували за російську

У відео, яке з’явилося напередодні півфінального матчу клубного чемпіонату світу, футболіст використав російську мову замість української, чим викликав хвилю обговорень у соцмережах.

У ролику гравців "Реала" з різних країн попросили сказати слово "півфінал" рідною мовою. Коли черга дійшла до Андрія Луніна, він вимовив це слово російською - "полуфинал".

Варто зазначити, що у відео всім футболістам були додані титри, і біля українця стояло саме слово "півфінал" - українською.

Таке мовне рішення з боку воротаря викликало активну реакцію в українському сегменті соцмереж.

Користувачі засудили Луніна за те, що, представляючи Україну на міжнародному рівні, він не використав державну мову навіть у такому простому контексті.

Після публікації ролика сам Лунін ситуацію публічно не коментував.

Коли грає "Реал" у півфіналі КЧС-2025

Вже 9 липня мадридський клуб зіграє з ПСЖ у півфіналі клубного чемпіонату світу 2025 року. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

У паралельному півфіналі, який відбувся 8 липня, "Флуміненсе" з Бразилії зустрівся з лондонським "Челсі".