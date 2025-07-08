"Забыл украинский?": Лунин попал в языковой скандал

Лунина раскритиковали за русский язык

В видео, которое появилось накануне полуфинального матча клубного чемпионата мира, футболист использовал русский язык вместо украинского, чем вызвал волну обсуждений в соцсетях.

В ролике игроков "Реала" из разных стран попросили сказать слово "полуфинал" на родном языке. Когда очередь дошла до Андрея Лунина, он произнес это слово на русском - "полуфинал".

Стоит отметить, что в видео всем футболистам были добавлены титры, и возле украинца стояло именно слово "півфінал" - на украинском.

Такое языковое решение со стороны вратаря вызвало активную реакцию в украинском сегменте соцсетей.

Пользователи осудили Лунина за то, что, представляя Украину на международном уровне, он не использовал государственный язык даже в таком простом контексте.

После публикации ролика сам Лунин ситуацию публично не комментировал.

Когда играет "Реал" в полуфинале КЧМ-2025

Уже 9 июля мадридский клуб сыграет с ПСЖ в полуфинале клубного чемпионата мира 2025 года. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

В параллельном полуфинале, который состоялся 8 июля, "Флуминенсе" из Бразилии встретился с лондонским "Челси".