"Забыл украинский?": Лунин попал в языковой скандал

Голкипер сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин оказался в центре критики после языкового видеочелленджа испанского клуба.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на X-аккаунт клуба.
В видео, которое появилось накануне полуфинального матча клубного чемпионата мира, футболист использовал русский язык вместо украинского, чем вызвал волну обсуждений в соцсетях.
В ролике игроков "Реала" из разных стран попросили сказать слово "полуфинал" на родном языке. Когда очередь дошла до Андрея Лунина, он произнес это слово на русском - "полуфинал".
Стоит отметить, что в видео всем футболистам были добавлены титры, и возле украинца стояло именно слово "півфінал" - на украинском.
Такое языковое решение со стороны вратаря вызвало активную реакцию в украинском сегменте соцсетей.
Пользователи осудили Лунина за то, что, представляя Украину на международном уровне, он не использовал государственный язык даже в таком простом контексте.
После публикации ролика сам Лунин ситуацию публично не комментировал.
Уже 9 июля мадридский клуб сыграет с ПСЖ в полуфинале клубного чемпионата мира 2025 года. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.
В параллельном полуфинале, который состоялся 8 июля, "Флуминенсе" из Бразилии встретился с лондонским "Челси".
Ранее писали, что Лунин принял решение относительно будущего в "Реале".
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