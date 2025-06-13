Трубін і Лунін у топі: найцінніші воротарі Клубного чемпіонату світу

Напередодні ми представили топ-10 найдорожчих футболістів клубного ЧС, який вже 15 червня стартує в США. В тому списку, зі зрозумілих причин, домінують атакувальні виконавці. Сьогодні мова піде про голкіперів, адже гравці саме цього амплуа мають найбільше шансів презентувати Україну на Мундіалі.

Про найдорожчих стражів воріт прийдешнього турніру та місця українців в топі – розповідає РБК-Україна .

Трубін і Лунін – позиції в топ-10

Якщо взяти за основу цінники Transfermarkt, ми отримаємо тріумвірат найбільш коштовних воротарів світової першості.

Швейцарець Грегор Кобель з дортмундської "Боруссії", італієць Джанлуїджі Доннарумма з французького ПСЖ та португалець Діого Кошта з "Порту" очолюють рейтинг гравців свого амплуа. Вартість усіх трьох однакова – 40 мільйонів євро.

А одразу за ними в списку – українець з португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін. Четвертого за рейтингом воротаря Мундіаля авторитетний портал оцінює в 28 млн.

Інший вітчизняний голкіпер – Андрій Лунін з мадридського "Реала" також входить до числа найкращих на турнірі. Разом з італійцем Мікеле Ді Грегоріо ("Ювентус") та данцем Філіпом Йоргенсеном з англійського "Челсі" він оцінюється у 18 млн та ділить 9-11 місця в списку.

Найдорожчі воротарі клубного ЧС за версією Transfermarkt (ціни – в євро):

Грегор Кобель (Щвейцарія, "Боруссія" Дортмунд, 27 років) – 40 млн Джанлуїджі Доннарумма (Італія, ПСЖ, 26 років) – 40 млн Діого Кошта (Португалія, "Порту", 25 років) – 40 млн Анатолій Трубін (Україна, "Бенфіка", 23 роки) – 28 млн Ян Облак (Словенія, "Атлетіко" Мадрид, 32 роки) – 20 млн Едерсон (Бразилія, "Манчестер Сіті", 31 рік) – 20 млн Тібо Куртуа (Бельгія, "Реал" Мадрид, 33 роки) – 20 млн Роберт Санчес (Іспанія, "Челсі", 27 років) – 20 млн Андрій Лунін (Україна, "Реал" Мадрид, 26 років) – 18 млн Мікеле Ді Грегоріо (Італія, "Ювентус", 27 років) – 18 млн Філіп Йоргенсен (Данія, "Челсі", 23 роки) – 18 млн

Які шанси в українців на Мундіалі

"Реал" Луніна – традиційно, один з головних претендентів на перемогу. Команда українця стартує на турнірі 18 червня матчем з аравійським "Аль-Хілялем". Також в групі Н "вершкові" зіграють з мексиканською "Пачукою" та австрійським "Зальцбургом".

На Мундіалі "Реалом" вперше керуватиме новий наставник Хабі Алонсо. Вірогідно, він захоче перевірити в бойових умовах якомога більше своїх підопічних. Так що поява українця в воротах, принаймні в поєдинках не з топ-суперниками, виглядає цілком реальною. Тим більше, страж воріт "бланкос" №1 – 33-річний Куртуа все частіше скаржиться на здоров'я.

Щодо "Бенфіки" Трубіна, вона стартує в перший ігровий день (15 червня) поєдинком проти аргентинської "Бока Хуніорс". Віце-чемпіон Португалії потрапив у квартет С, де також зіграє з новозеландським "Окленд Сіті" та німецькою "Баварією".

Як бачимо, суперники в команди Трубіна більш серйозні, ніж у "Реала" Луніна. Тож тут треба буде добряче попрацювати, щоби навіть пробитися у плей-офф. І саме від українського голкіпера залежатиме дуже багато.