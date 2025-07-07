Флуміненсе - Челсі, ПСЖ - Реал Мадрид: де дивитися
Наближаються вирішальні матчі півфіналу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу, де визначаться фіналісти турніру.
Розклад поєдинків та де дивитися - підкаже РБК-Україна.
"Флуміненсе" - "Челсі"
Поєдинок між бразильським та англійським клубами відбудеться у вівторок, 8 липня, на арені "Мідоулендс Стедіум" в Іст-Резерфорді, США. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Шлях до півфіналу
- "Флуміненсе" вийшов до плейоф з другого місця групи F, де зіграв унічию з дортмундською "Боруссією" (0:0), переміг південнокорейський "Ульсан" (4:2) та розійшовся миром з південноафриканським "Мамелоді Сандаунз" (0:0). У 1/8 фіналу південноамериканський колектив сенсаційно здолав міланський "Інтер" (2:0), а в чвертьфіналі виявився сильнішим за саудівський "Аль-Хіляль" (2:1).
- "Челсіі" пробилися до плейоф з другої позиції квартету D. Команда перемогла американський "Лос-Анджелес" (2:0), зазнали поразки від бразильського "Фламенго" (1:3) та розгромили туніський "Есперанс" (3:0). В 1/8 фіналу "Челсі" розбив португальську "Бенфіку" (4:1 після екстратаймів), а у чвертьфіналі здолав бразильський "Палмейрас" (2:1).
ПСЖ - "Реал" Мадрид
У середу, 9 липня, французька та мадридська команди зустрінуться в іншому півфінальному матчі Клубного чемпіонату світу-2025. Поєдинок також відбудеться на арені "Мідоулендс Стедіум" в Іст-Резерфорді, США. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Шлях до півфіналу
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Парижани вийшли до плейоф з першого місця групи B. Вони розгромили іспанський "Атлетіко" Мадрид (4:0), поступилися бразильському "Ботафого" (0:1) та обіграли американський "Сіетл Саундерз" (2:0). В 1/8 фіналу підопічні Луїса Енріке розбили американський "Інтер Маямі" (4:0), а у чвертьфіналі перемогли німецьку "Баварію" (2:0).
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Іспанський гранд пробився до плейоф з першої позиції квартету H. "Вершкові" зіграли унічию із саудівським "Аль-Хілялем" (1:1), обіграли мексиканську "Пачуку" (3:1) та розгромили австрійський "Зальцбург" (3:0). В 1/8 фіналу "Реал" здолав італійський "Ювентус" (1:0), а у чвертьфіналі обіграв дортмундську "Боруссію" (3:2).
Фінал Клубного чемпіонату світу-2025
Переможці цих півфінальних пар зійдуться у вирішальному матчі турніру. Фінальний поєдинок відбудеться у неділю, 13 липня, у Нью-Йорку на арені "МетЛайф Стедіум", яка вміщує 82 500 глядачів.
Де дивитися матчі
Транслятором Клубного чемпіонату світу з футболу в Україні є "Суспільне Мовлення". Усі матчі плейоф будуть доступні на кількох платформах:
- телеканал "Суспільне Спорт"
- місцеві телеканали "Суспільного" (на всіх платформах)
- онлайн на сайті "Суспільне Спорт"
- на YouTube-каналі "Суспільне Спорт"
Крім того, трансляції з українським коментуванням доступні на медіасервісі MEGOGO.
Платформа DAZN також транслюватиме всі матчі, але без української звукової доріжки.
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