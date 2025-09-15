Забуті українські імена та їхнє значення: а у вас в родині такі були?

В українській історії збереглося безліч імен, які сьогодні звучать рідко й незвично. Колись вони були поширеними серед козаків, селян, шляхти й навіть у княжих родинах, але з часом поступилися місцем новішим формам.

РБК-Україна зібрало добірку забутих українських імен , їхнє значення та походження. Деякі з них можуть здатися дивними сучасному вуху, але саме ці імена колись формували культурну ідентичність наших предків.

Агафія

Походить від грецького ἀγαθή - "добра", "благочестива". В Україні ім’я Агафія було популярним серед жінок у XVII-XVIII століттях, особливо в козацькому середовищі. У народі Агафію називали ласкаво - Гафія або Гафійка.

Домна

Ім’я Домна походить від латинського domina - "пані", "господиня". Вважалося, що жінка з цим іменем приносить лад у дім. У стародавніх українських родинах Домна символізувала мудру берегиню родинного вогнища.

Євпраксія

Походження грецьке - від слів ευ (добрий) і πρᾶξις (дія). Тобто Євпраксія - "та, що чинить добро". Ім’я носила Євпраксія Всеволодівна, донька київського князя, яка стала дружиною імператора Священної Римської імперії.

Палагія

Походить від грецького Πελαγία - "морська". В Україні вживалося з часів християнізації Русі. У народній традиції Палагія асоціювалася з чистотою і глибиною, мов море.

Килина

Українська форма імені Акилина. Походить від грецького ἀκῦλος - "орел". Килину часто згадують у народних піснях та обрядах. У сільських громадах дівчат із цим іменем вважали волелюбними та сильними духом.

Улита

Давнє ім’я, що походить від грецького ἴουλος - "пух", "молодість". В Україні було поширене у XVII-XVIII століттях, переважно на Лівобережжі. Сьогодні зустрічається надзвичайно рідко.

Февронія

Ім’я грецького походження, означає "розумна", "обережна". В українській традиції було поширене серед селянських родин. Відомою є історія святих Петра і Февронії - покровителів сім’ї та вірності.

Мирона

Жіноча форма чоловічого імені Мирон. Походить від грецького μύρον - "ароматна смола, миро". Мирона символізує ніжність і духовну чистоту.

А які ще імена були раніше?

Феодосія - "Богом дана". Поширене серед черниць і благочестивих жінок.

Настасія - "воскресіння. Колись звучало набагато частіше, ніж нині. Зараз використовується "Анастасія".

Парасковія - "приготування", у церковній традиції - пов’язане з днем перед святом.

Тимофія - жіноча форма Тимофія, означає "той, хто шанує Бога".

Христина (давній варіант - Хриса) - від "християнка".

Чому автентичні імена почали зникати

Причин кілька:

мода - у XIX-XX століттях в Україну приходили новіші європейські імена

- у XIX-XX століттях в Україну приходили новіші європейські імена урбанізація - у містах рідкісні народні імена звучали "старомодно"

- у містах рідкісні народні імена звучали "старомодно" радянська доба - активно витісняла церковні та княжі імена

Сьогодні ж інтерес до автентики відроджується, і деякі забуті імена повертаються у родини, які хочуть підкреслити зв'язок з українською традицією.