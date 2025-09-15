Забуті українські імена та їхнє значення: а у вас в родині такі були?
В українській історії збереглося безліч імен, які сьогодні звучать рідко й незвично. Колись вони були поширеними серед козаків, селян, шляхти й навіть у княжих родинах, але з часом поступилися місцем новішим формам.
РБК-Україна зібрало добірку забутих українських імен, їхнє значення та походження. Деякі з них можуть здатися дивними сучасному вуху, але саме ці імена колись формували культурну ідентичність наших предків.
Агафія
Походить від грецького ἀγαθή - "добра", "благочестива". В Україні ім’я Агафія було популярним серед жінок у XVII-XVIII століттях, особливо в козацькому середовищі. У народі Агафію називали ласкаво - Гафія або Гафійка.
Домна
Ім’я Домна походить від латинського domina - "пані", "господиня". Вважалося, що жінка з цим іменем приносить лад у дім. У стародавніх українських родинах Домна символізувала мудру берегиню родинного вогнища.
Євпраксія
Походження грецьке - від слів ευ (добрий) і πρᾶξις (дія). Тобто Євпраксія - "та, що чинить добро". Ім’я носила Євпраксія Всеволодівна, донька київського князя, яка стала дружиною імператора Священної Римської імперії.
Палагія
Походить від грецького Πελαγία - "морська". В Україні вживалося з часів християнізації Русі. У народній традиції Палагія асоціювалася з чистотою і глибиною, мов море.
Килина
Українська форма імені Акилина. Походить від грецького ἀκῦλος - "орел". Килину часто згадують у народних піснях та обрядах. У сільських громадах дівчат із цим іменем вважали волелюбними та сильними духом.
Улита
Давнє ім’я, що походить від грецького ἴουλος - "пух", "молодість". В Україні було поширене у XVII-XVIII століттях, переважно на Лівобережжі. Сьогодні зустрічається надзвичайно рідко.
Февронія
Ім’я грецького походження, означає "розумна", "обережна". В українській традиції було поширене серед селянських родин. Відомою є історія святих Петра і Февронії - покровителів сім’ї та вірності.
Мирона
Жіноча форма чоловічого імені Мирон. Походить від грецького μύρον - "ароматна смола, миро". Мирона символізує ніжність і духовну чистоту.
А які ще імена були раніше?
Феодосія - "Богом дана". Поширене серед черниць і благочестивих жінок.
Настасія - "воскресіння. Колись звучало набагато частіше, ніж нині. Зараз використовується "Анастасія".
Парасковія - "приготування", у церковній традиції - пов’язане з днем перед святом.
Тимофія - жіноча форма Тимофія, означає "той, хто шанує Бога".
Христина (давній варіант - Хриса) - від "християнка".
Чому автентичні імена почали зникати
Причин кілька:
- мода - у XIX-XX століттях в Україну приходили новіші європейські імена
- урбанізація - у містах рідкісні народні імена звучали "старомодно"
- радянська доба - активно витісняла церковні та княжі імена
Сьогодні ж інтерес до автентики відроджується, і деякі забуті імена повертаються у родини, які хочуть підкреслити зв'язок з українською традицією.
Під час написання матеріалу були використані джерела: Етимологічний словник українських імен, укладений Олександром Скрипником (Інститут мовознавства НАН України), Український ономастичний портал, Інститут української мови НАН України, Каталог давніх слов'янських імен на сайті Anthroponymia